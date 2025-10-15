Alianza Lima definió su lista de convocados para el partido ante Sport Boys

A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima anunció su lista oficial de jugadores convocados para el partido de mañana, jueves 16 de octubre, ante su similar de Sport Boys, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Entre las principales novedades destaca la presencia del arquero nacional Ángelo Campos, quien sería titular en el encuentro de mañana en Matute, debido a que el boliviano Guillermo Viscarra recién arribará hoy a Lima tras disputar un amistoso con su Selección en Rusia.

Cabe precisar que en la nómina del profesor Néstor Gorosito resaltan varias ausencias, como la del delantero Hernán Barcos, quien fue expulsado en el último partido ante Alianza Universidad de Huánuco.

Alessandro Burlamaqui, Guillermo Enrique, Alan Cantero y Jean Pierre Archimbaud tampoco forman parte del equipo que medirá fuerzas el día de mañana ante la "Misilera".

SOLO HINCHADA LOCAL

Como se recuerda, el cuadro blanquiazul confirmó a través de un comunicado que, por disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP), el encuentro de mañana en Matute se jugará únicamente con hinchada local.