Sporting Cristal vs Universitario ya tiene nueva fecha tras suspensión por protestas

Tras suspenderse por la protesta convocada para el 15 de octubre, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) reprogramó el esperado duelo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura. El compromiso, que generó expectativa entre los hinchas, ya tiene nuevo día y horario confirmado.

El encuentro entre los ‘celestes’ y los ‘cremas’ se disputará el jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, manteniendo el mismo escenario y horario inicialmente programados. La decisión se adoptó luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) retirara las garantías para el evento debido a las movilizaciones anunciadas en Lima.

Sin embargo, esta reprogramación afecta principalmente a Universitario, ya que el equipo de Jorge Fossati deberá recibir a Ayacucho FC el lunes 20, apenas tres días antes del clásico moderno. Luego, el cuadro de Ate viajará a Tarma para enfrentar a ADT el domingo 26, en una seguidilla de partidos que podría poner en riesgo el físico de sus jugadores.

UNIVERSITARIO EN BUSCA DEL “TRI”

A falta de seis jornadas, Universitario lidera el Torneo Clausura con 30 puntos, siete más que Cusco FC. Sin embargo, al tener una fecha libre en la jornada 17, solo podrá disputar cinco partidos más. Con cuatro victorias adicionales, los ‘cremas’ asegurarían el título sin depender de otros resultados. En las últimas fechas, recibirán a Garcilaso y cerrarán el campeonato frente a Los Chankas en Andahuaylas.