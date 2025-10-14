Paolo Guerrero sobre el duelo contra Boys: "Hay que hacer un gran trabajo y conseguir los 3 puntos"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció en la previa del partido de este jueves 16 ante su similar de Sport Boys en el estadio de Matute, válido por la décimo cuarta jornada del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el delantero de 41 años señaló que se encuentra físicamente en óptimas condiciones para hacer una buena presentación junto a sus compañeros en el encuentro frente a la "Misilera".

"Estamos esperando el partido, hay que hacer un gran trabajo y conseguir los 3 puntos. Me siento muy bien, todo el equipo también. El grupo llega bien, físicamente bien. Si te afecta un poco (la para) porque no compites pero hemos estado trabajando duro, así que el grupo está bien", dijo.

PARTIDO SERÁ CON HINCHADA LOCAL

Cabe precisar que, en la víspera, el club Alianza Lima anunció a través de un comunicado que, por disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP), el partido ante los rosados en Matute se jugará únicamente con hinchada local.