Selección peruana de vóley playa buscará dejar en alto el nombre del país en el Mundial U21

Adriana Castillo y Yezet Romero representarán al Perú en el Campeonato Mundial de Vóley Playa Sub-21 que se disputará del 15 al 19 de octubre en Puebla.

La selección peruana de vóley playa, conformada por Adriana Castillo y Yezet Romero, viajó rumbo a San Pedro de Cholula, Puebla (México), para competir en el Campeonato Mundial U21, uno de los torneos más importantes del circuito juvenil internacional, organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

El certamen se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre en un estadio temporal instalado en el Parque Soria, y reunirá a 80 equipos provenientes de más de 30 países. En total, participarán los 32 mejores dúos femeninos y 32 masculinos del planeta, todos menores de 21 años.

La dupla nacional, dirigida por el técnico Leobardo Sanabria y acompañada por la delegada Jackeline Cervantes, viaja con el respaldo de la Federación Peruana de Voleibol (FPV) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que han impulsado su preparación con miras a la competencia internacional.

Además del prestigio, el torneo otorga puntos para el ranking mundial y olímpico, siendo una vitrina clave para los jóvenes atletas que aspiran a clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.