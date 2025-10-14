¡Hace historia! Cabo Verde jugará su primer Mundial

Venció 3-0 a Eswatini y consiguió el boleto a su primera Copa del Mundo. Los dirigidos por Pedro Leitao cerraron una campaña brillante en las Eliminatorias Africanas.

Cabo Verde hizo historia en el fútbol africano. El combinado insular goleó 3-0 a Eswatini en el Estadio Nacional de Praia y aseguró su clasificación al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con este resultado, el equipo azul alcanzó el primer lugar del Grupo D de las Eliminatorias y jugará por primera vez la máxima cita del balompié internacional.

El encuentro comenzó parejo, pero en la segunda mitad los locales impusieron su ritmo. Dailon Rocha Livramento abrió el marcador a los 48 minutos tras aprovechar un rebote dentro del área. Seis minutos después, Willy Semedo amplió la ventaja con un remate preciso, mientras que Stopira selló la goleada a los 90’+1 para desatar la euforia en las tribunas del estadio.

Con esta victoria, Cabo Verde sumó 23 puntos en la tabla y se volvió inalcanzable para sus perseguidores. Camerún, que finalizó segundo con 19 unidades, deberá disputar el repechaje. El conjunto dirigido por Pedro Leitao Brito, conocido como “Bubista”, completó una campaña sólida con siete triunfos, dos empates y una sola derrota.

FIESTA EN TODO EL PAÍS

De esta forma, la selección caboverdiana escribe una página dorada en su historia deportiva. Tras quedarse cerca de clasificar a Qatar 2022, el sueño se hizo realidad cuatro años después. Cabo Verde representará por primera vez a su país en un Mundial, siendo uno de los seis equipos africanos que dirán presente en la edición de 2026.