Alianza Lima vs Sport Boys: Partido se jugará solo con hinchada local en Matute

A través de sus redes sociales oficiales, el club Alianza Lima anunció que el partido ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), se jugará únicamente con hinchada local, es decir, solo la barra aliancista podrá estar presente en las tribunas.

Mediante un comunicado, el cuadro victoriano indicó que esta disposición obedece a un requerimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de garantizar la seguridad de los asistentes en el evento deportivo.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y al público en general que, por disposición de la Policía Nacional del Perú, el partido ante Sport Boys, programado para este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva, se jugará únicamente con hinchada local", señala el comunicado.

DEVOLUCIÓN

Asimismo, el club Alianza Lima indicó que ya inició el proceso de devolución de dinero a todas aquellas personas que adquirieron entradas para la tribuna visitante. El proceso se lleva a cabo mediante la entidad bancaria vinculada a la compra.