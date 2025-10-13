Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund anuncian que serán padres

El defensor peruano Oliver Sonne y su pareja, Isabella Taulund, compartieron una emotiva noticia en sus redes sociales al anunciar que serán padres. La publicación mostró a la pareja celebrando la llegada de su primer hijo y rápidamente generó una ola de felicitaciones de hinchas y amigos.

Sonne, lateral derecho del Burnley y seleccionado nacional del Perú, acompañó el anuncio con fotografías llenas de emoción. En ellas, se ve al futbolista abrazando y besando el vientre de Isabella, mientras la futura madre sonríe junto a la ecografía de su bebé.

El post fue acompañado con un mensaje: “Nuevo en el equipo”. En pocas horas, la publicación se llenó de comentarios de cariño y felicitaciones, destacando la conexión de la pareja con sus seguidores. “El próximo lateral de la selección”, “Nuevo fichaje de la Blanquirroja” o “Nos llevará al Mundial 2050”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes.

TODA UNA VIDA JUNTOS

La historia de amor entre Oliver e Isabella comenzó en Dinamarca durante su adolescencia y se fortaleció con el tiempo. En junio de 2025, durante un viaje a las playas de Bahamas, el futbolista le pidió matrimonio a Isabella en una romántica escena que marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, que ahora incluye la llegada de su primer hijo.