¿Gustavo Álvarez será el nuevo DT de la Selección Peruana?: Esto dijo Jean Ferrari al respecto

El director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció tras los rumores acerca de un acuerdo entre el máximo ente del balompié nacional y el técnico Gustavo Álvarez, para que tome las riendas de la Selección.

Tras el último amistoso de la "Bicolor" ante Chile, que terminó con derrota para el cuadro peruano por 2-1, desde el país sureño ya dieron por hecho que está todo acordado para que el hoy entrenador de la Universidad de Chile se ponga el buzo blanquirrojo.

¿QUÉ DIJO JEAN FERRARI AL RESPECTO?

Consultado sobre este tema durante una entrevista para Teledeportes, el exadministrador de Universitario descartó que los rumores sean ciertos y señaló que aún se encuentran en proceso de buscar al perfil idóneo para el nuevo proceso clasificatorio.

"No es verdad [...] yo no puedo entrar en decir ‘tal sí me gusta, tal no me gusta’, porque esto se convierte en una novela, porque después de esto seguro van a comenzar a especular. Lo que menos quiero es que se hable de tal o cual entrenador, porque además tienen familias y para el Perú tampoco le hace bien", sostuvo.