Exclusivo | Al menos 16 futbolistas de la Liga 1 y 2 son extorsionados, denuncia Walter Dolorier

El Perú enfrenta una situación muy complicada debido a las extorsiones que afectan a diversos sectores y el mundo del fútbol no ha quedado libre de la criminalidad. Futbolistas vienen siendo extorsionados en todo el país.

Walter Dolorier, directivo de la Liga 1 y 2 de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), señaló en entrevista exclusiva con Buenos Días Perú, que al menos 16 futbolistas son extorsionados y dos presidentes han dejado sus cargos, pero no denuncian por miedo, temor a que sus familias sean atacadas y hasta por vergüenza.

"Muchos de los presidentes y dueños de clubes no dan la clara, pero sí se comunican con amigos y ellos hablan conmigo porque ya llegó a un tope. Han habido casos que me he quedado sorprendido y no lo puedo decir por el tema de la familia", aseguró.

Árbitro son extorsionados

El directivo detalló que en la selva (Loreto y Amazonas), no denuncian ante la policía por vergüenza. Mientras que en la zona Sur (Moquegua, Arequipa, Vraem en Ayacucho), los árbitros son extorsionados.

Falta de apoyo de anteriores autoridades y nuevas reuniones

Dolorier manifestó que han solicitado ayuda desde hace siete meses y se reunieron con dos ministros anteriores, pero no han sido atendidos. Resaltó que han sido invitados por el presidente Jerí para una reunión con diversos gremios y sectores de entretenimiento donde darán un plan de emergencia.

Sobre acciones de la FPF

Manifestó que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, debería tener conocimiento sobre la situación y seguramente tendrá algún plan, pero recientemente hubo un cambio de directorio y considera que tomará acciones.