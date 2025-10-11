Gustavo Álvarez asumiría como nuevo DT de Perú, según prensa chilena

La Selección Peruana aún no define quién será su nuevo entrenador de cara al 2026, pero desde Chile llegó una fuerte versión que sacude el panorama. Según el diario El Mercurio, el argentino Gustavo Álvarez dejaría la Universidad de Chile a fin de año para asumir como director técnico de la bicolor, de cara al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

El citado medio indicó que en la interna del club azul ya se da por hecha su salida. “En la U anticipan que Álvarez dejará el club en diciembre para asumir como DT de Perú. El propio entrenador dejó entrever que se marchará pese a que su contrato termina en 2026”, señala el prestigioso diario chileno. La dirigencia de Azul Azul, empresa administradora del club, también habría asumido que el futuro del estratega estará lejos del cuadro universitario.

Gustavo Álvarez, de 52 años, tiene pasado en el fútbol peruano, un factor que habría influido en su posible elección. El técnico dirigió a Sport Boys en 2021 y a Atlético Grau en 2022, donde fue reconocido por su estilo ofensivo y su capacidad para potenciar jóvenes talentos. Actualmente, mantiene a la Universidad de Chile en los primeros lugares del campeonato chileno.

¿CUÁL SERÁ SU FUTURO?

Durante una reciente conferencia de prensa, Álvarez evitó confirmar su continuidad para el 2026, dejando abierta la posibilidad de un cambio de rumbo. “Llegado el fin de año veremos cuál será el futuro”, declaró. Además, mostró su incomodidad con la directiva por la falta de refuerzos. La Federación Peruana de Fútbol, por su parte, aún no se pronuncia oficialmente sobre la designación del nuevo técnico que reemplazará al interino Manuel Barreto.