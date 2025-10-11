Se dio inicio al Grand Prix 2025 de judo en el Coliseo Eduardo Dibós del IPD

Luego del éxito del World Championships Juniors Lima 2025, la Federación Deportiva Peruana de Judo (FDPJ) con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), dará inicio a otro súper evento de talla mundial con la realización del Grand Prix 2025 que se realizará del 11 al 13 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

La competencia reunirá a 293 grandes judocas de 49 países de Asia, América, Oceanía, África y Europa y donde la selección estará representada por 18 deportistas, 11 varones y 7 damas.

Este viernes se realizó en el Hotel Westin de San Isidro, el sorteo de los combates del Grand Prix de Judo Lima 2025 con la presencia del presidente de la Confederación Panamericana de Judo, Carlos Zegarra y la presidente de la Federación Deportiva Peruana de Judo, María Martínez, además de otras autoridades.

Los dos tatamis del Coliseo Dibós están listos para nuevos combates y desafíos. Judo Perú pondrá en el ruedo a lo mejor de su presente y futuro. En damas destacan Brillith Gamarra (48k), Driulys Rivas (52k), Luciana Julca, Kiara Arango (57), Hilary Lam (63), Xsara Morales (70k) y Camila Figueroa (78k). Hay que destacar el apoyo del IPD a los atletas es a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados (DINADAF).

En varones estarán Zach Garma, Michael Patiño (60k), Mateo Cóndor, Franco Baltazar, (66), Aldair Barthe (73k), Fatih Muñoz, Javier Saavedra, Said Palao (81k), Yuta Galarreta, Emilio Loo (90kg) y Daryl Yamamoto.

"Gracias al IPD por su apoyo igual que al Comité Olímpico Peruano. Este Grand Prix no solo es una competencia sino una fiesta del deporte y de valores en la familia del judo. Bienvenidos a Lima", dijo María Martínez.