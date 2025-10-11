El Campeonato Nacional de Tiro con Arco y Paratiro con Arco se vive en Villa María del Triunfo

El Campeonato Nacional de Tiro con Arco y Paratiro con Arco 2025 se desarrolla con gran éxito en su cuarta fecha en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo (IPD).

El certamen, que se disputa hasta el domingo 12 de octubre, reúne a 219 deportistas de todo el país, entre ellos atletas convencionales y paradeportistas, quienes compiten en las modalidades compuesto a 50 metros, raso a 50 metros y recurvo, donde disparan a 70 metros.

Entre los destacados paradeportistas figura Daniela Campos, representante nacional que participó en los Juegos Paralímpicos París 2024, y que vuelve a escena demostrando su experiencia y talento en este evento nacional.

Esta competencia constituye la segunda etapa del proceso selectivo que determinará a los mejores arqueros y arqueras que representarán al Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. Serán seleccionados 12 deportistas en total, tres por modalidad y género, en las categorías recurvo masculino y femenino, y compuesto masculino y femenino.

La selección nacional se definirá a partir del promedio de los tres mejores puntajes obtenidos entre la tercera y cuarta fecha del campeonato.

La Federación Peruana Deportiva de Tiro con Arco, con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), continúa impulsando el desarrollo de esta disciplina y fortaleciendo la formación de arqueros y paradeportistas de alto rendimiento.

Selección Nacional de Tiro con Arco para los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima

Compuesto masculino:

• Alberto Palaco

• Santiago Prado

• Marco Rey

Compuesto femenino:

• Beatriz Aliaga

• Nathaly Hermoza

• Milagros Trujillo

Recurvo masculino:

• Daniel Velarde

• Diego Fernández

• Gustavo Romero

Recurvo femenino:

• Alexandra Zavala

• Gianella Hermoza

• Daniela Campos