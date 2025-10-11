Técnico Barreto tras derrota ante Chile: Amarga el resultado, pero la bicolor tuvo personalidad

La blanquirroja jugó su primer partido amistoso tras las Eliminatorias, pensando en el proceso mundialista del 2030. Lamentablemente el encuentro culminó 1-2 a favor de la selección de Chile, pero dejó aspectos positivos, por ejemplo, conocer el juego nuevos futbolistas.

Según Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana de Fútbol, en el encuentro, que se jugó en Santiago de Chile, destacaron nombres que no habían tenido continuidad en el ciclo anterior y que esperan mostrar su talento en esta nueva etapa del combinado patrio.

“Cuando te ganan el partido en la última jugada, duele. Mi dolor es, sobre todo, porque no lo merecieron, pero eso no cambia el orgullo que siento por cómo se han entrenado los muchachos, además, siendo un equipo nuevo tuvieron gran personalidad”, señaló.

JUGADORES CON EXPERIENCIA

Debutaron el arquero Diego Enríquez, el defensa Matías Lazo, el extremo Maxloren Castro y el mediocampista Felipe Chávez. A ellos se sumó jugadores con poco recorrido como César Inga, autor del gol, los respaldaron jugadores con experiencia como Araujo, Valera, López, etc.

“Buscábamos salir rápido con transiciones por los costados. Amarga el resultado, pero estoy con mucho orgullo por lo que han hecho los chicos, que han dado un paso fuerte para el camino que les tocará en los próximos años”, agregó el técnico Barreto.