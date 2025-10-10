Peligra final de la Copa Libertadores en el Monumental por crisis política en Perú

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) analiza modificar la sede de la final de la Copa Libertadores, prevista en el Estadio Monumental de Lima, debido a la crisis política que atraviesa Perú tras la vacancia de Dina Boluarte por incremento de la inseguridad en el pais.

Según fuentes cercanas al máximo ente del futbol Sudamericana, han señalado que se está evaluando trasladar el partido a otra sede de la región para garantizar la seguridad de jugadores, público y delegaciones.

Hasta el momento, Universitario, club anfitrión del estadio, señaló que no ha recibido información oficial sobre un cambio de sede y continúa trabajando según el cronograma establecido para dejar la cancha e instalaciones óptimas para el partido de la final que está programada para el 29 de noviembre.

ANTECEDENTES DE CAMBIO DE SEDE PARA LA FINAL

Cabe recordar que no es la primera vez que la final de la Copa Libertadores se traslada por motivos políticos y sociales. En 2019, la final estaba programada en Santiago de Chile, pero debido a la crisis que vivía el país, Conmebol decidió cambiar la sede al Estadio Monumental de Lima, donde Flamengo ganó a River Plate en la primera final a partido único del torneo.

En aquella oportunidad, Conmebol explicó que “nuevas circunstancias de fuerza mayor y orden público, evaluadas con prudencia, motivaron la decisión de trasladar la final a Lima”. Actualmente, la confederación repite el mismo análisis para determinar si es seguro mantener la sede o si se requiere un traslado que asegure el normal desarrollo del torneo y la integridad de todos los jugadores y asistentes.

(rpp)