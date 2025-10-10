Perú conquista tres medallas de oro en el Sudamericano de IQFoil de vela

La vela peruana sigue brillando a nivel internacional y esta vez, nuestra delegación ganó un total de 6 medallas, entre ellas 3 de oro, en el Campeonato Sudamericano de IQFoil 2025, que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina, del 2 al 5 de octubre.

En la categoría Senior Femenino, María Belén Bazo, integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), hizo valer su experiencia y se alzó con el triunfo.

Mientras que en Sub-19 femenino, Sofía Rubini, quien compitió en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, se quedó con la victoria. En tanto que María Paula Conterno obtuvo la medalla de plata.

Otra presea dorada llegó gracias a Salvador Tenorio en Sub-17 masculino. En la misma categoría, Gerónimo Raffo conquistó la de plata.

En Sub-19 masculino, Mariano Mendoza logró el bronce, mientras que también se destaca lo realizado en la rama femenina por Vania Mazzi (4to lugar) y Micaela Mazzi (5to lugar).

De esta forma, el trabajo articulado entre el IPD y la Federación Peruana de Vela (FPV) permite los grandes resultados de nuestros deportistas, en su camino a los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.