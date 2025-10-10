Billar peruano gana medalla de bronce en el Mundial de Bola 10 en Indonesia.

Dejaron en alto el nombre del Perú. La dupla conformada por Christopher Tevez y Gerson Martínez obtuvo la medalla de bronce en el 2025 PBC WPA Men’s Doubles 10-Ball World, conocido como el Mundial de Bola 10, que se disputó del 7 al 9 de octubre en Bali, Indonesia.

Tevez, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), y Martínez lograron la presea luego de caer en la semifinal contra los representantes de Canadá, Alex Pagulayan y John Morra, por un ajustado marcador de 3-2.

“Otra vez estuvimos cerca de la gloria pero sé que aún hay muchas cosas por mejorar. Este trabajo que venimos realizando está dando frutos a pesar de que aún no se ha perfeccionado. Estoy contento de que Christopher haya vuelto a los eventos más grandes y haber quedado terceros en el Mundial será una súper motivación para no parar de competir”, expresó Martínez.

Participaron 24 duplas, de Albania, Austria, Canadá, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Japón, Kuwait, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Qatar, España, Estados Unidos, Vietnam y China Taipei, que a la postre fue campeón.

Cabe destacar que el objetivo de esta modalidad es embocar legalmente la bola 10, después de golpear primero la bola con la numeración del 1 al 9.

Nuestros compatriotas clasificaron a este Mundial tras haber campeonado en el Panamericano que se desarrolló en junio en Honduras.

La Federación Peruana de Billar (FPB), que realiza un importante trabajo de preparación con sus deportistas de la mano del IPD, continúa preparando a nuestros representantes para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.