Partido pendiente entre Los Chankas y Alianza Lima se jugará el 5 de noviembre

A través de sus redes sociales, la Liga de Fútbol Profesional confirmó la fecha de reprogramación para el partido pendiente entre los equipos de Alianza Lima y Los Chankas, válido por la novena fecha del Torneo Clausura.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la Liga de Fútbol Profesional anunció que el partido entre los blanquiazules y los andahuaylinos se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de noviembre en el estadio de Los Chankas a las 3:15 pm.

Cabe precisar que el partido entre ambos clubes esta previsto a llevarse a cabo el pasado 17 de setiembre, sin embargo, debido a los duelos de Alianza Lima ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana, se tuvo que reprogramar.

Con esta reprogramación, se completarían todos los choques del torneo local y no quedarían encuentros pendientes de jornadas pasadas. Actualmente, restan 4 fechas para culminar el Torneo Clausura.