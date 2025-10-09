Perú será sede del Panamericano de Béisbol Sub 23

Nuestro país se prepara para ser el anfitrión del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub 23, que se llevará a cabo del 20 al 26 de octubre en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo, una de las sedes administradas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Este importante certamen continental reunirá a casi cien deportistas de las selecciones nacionales de Brasil, Venezuela, Argentina y Perú, quienes competirán en busca del título panamericano. El equipo campeón obtendrá la clasificación directa al Campeonato Mundial Sub 23, que se realizará del 6 al 15 de noviembre de 2026 en Nicaragua.

Cabe resaltar que el torneo forma parte del proceso clasificatorio que se viene desarrollando en diversas regiones del mundo, y Sudamérica no es la excepción, demostrando el crecimiento del béisbol en la región.

La Federación Deportiva Peruana de Béisbol, con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte, continúa trabajando de manera sostenida en la masificación y fortalecimiento de esta disciplina, con el objetivo de formar nuevas generaciones de deportistas y consolidar al Perú como referente del béisbol en Sudamérica.

Asimismo, este evento internacional permitirá promover el intercambio deportivo y cultural entre las delegaciones participantes, además de impulsar el uso de la infraestructura deportiva legada por los Juegos Panamericanos Lima 2019, reafirmando el compromiso del IPD con el desarrollo del deporte en todo el país.