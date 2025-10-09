Karatecas peruanas ganan medalla de plata en el Series A de Kuala Lumpur en Malasia

Orgullo Peruano. Las karatecas Saida Salcedo, Andrea Almarza y Sol Romaní dejaron en alto el nombre del país al ganar la medalla de plata en el Series A de Kuala Lumpur, en Malasia, torneo al que viajaron gracias al apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Las integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD hicieron 40.80 puntos en la final de la modalidad kata femenino por equipos, mientras que China se quedó con la victoria con un total de 42.00.

“Estamos muy emocionadas por este logro. Haber disputado la final contra grandes equipos de Asia es muy importante. Consideramos esta medalla como una de las más importantes en nuestra carrera. Queremos que marque un inicio para el karate nacional y seguir representando al Perú en los próximos Circuitos Mundiales”, expresó Saida Salcedo.

En el camino a la final, nuestras compatriotas vencieron en el Pool 1 a Suiza, Italia y Vietnam para alcanzar la gran final, ronda a la que Perú no llegaba en un evento Series A desde 2023. En ese año, Almarza, Salcedo e Ingrid Aranda cayeron ante España en Atenas, Grecia.

También compitieron Mariano Wong, Daniel Morales y Gonzalo Miura (del PAD del IPD), quienes en kata masculina por equipos finalizaron en la sétima posición.

Vale destacar que nuestro equipo de kata se reunió antes de su viaje a Malasia con el presidente del IPD, Federico Tong, con la finalidad de planificar su preparación y llegar en las mejores condiciones a los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.