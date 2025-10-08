Sporting Cristal vs Universitario: Bruno Pérez dirigirá el duelo entre cremas y celestes

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), anunció la programación de árbitros designados para los encuentros de la fecha 14 del Torneo Clausura, que dará inicio desde este domingo 12 de octubre.

Para el choque entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional, el árbitro Bruno Pérez fue designado para dirigir las acciones en dicho compromiso.

Recordemos que Bruno Pérez ha dirigido un total de 19 compromisos en la presente temporada de la Liga 1, en las cuáles ha mostrado 68 tarjetas amarillas y seis cartulinas rojas.

¿QUIÉNES LO ACOMPAÑAN?

Además de Bruno Pérez, la terna arbitral para el duelo entre cremas y celestes está conformada por José Castillo y Leonar Soto como asistentes. Por su parte, Augusto Menéndez estará liderando el VAR.