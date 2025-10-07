Ferrari afirma que a más tardar en diciembre anunciarán al nuevo DT de Perú: "Me he puesto un plazo"

El director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, habló sobre la búsqueda del nuevo entrenador para la Selección Peruana de Fútbol, tras la salida de Óscar Ibáñez, quien asumió el cargo de manera interina en las últimas fechas de Eliminatorias.

En entrevista para Radio Ovación, el también exadministrador de Universitario de Deportes reveló que espera conseguir al nuevo estratega de la blanquirroja a más tardar en diciembre, a fin de que el nuevo comando técnico inicie sus labores en enero del próximo año.

"Me he puesto un plazo a diciembre para poder hacer la presentación del comando técnico hacia la presidencia y junta directiva para que pueda empezar este proceso a partir de enero", señaló Ferrari.

SOBRE NEGOCIACIONES CON CANDIDATOS

En ese sentido, Ferrari habló también sobre las complicaciones que ha tenido para negociar con los candidatos a ser el nuevo director técnico de la "Bicolor".

"Es complejo el hecho de poder sentarse a conversar con personas que tienen palmarés importante, espalda importante en el fútbol y una de las cosas más complicadas es el universo de futbolistas. Evidentemente es un problema porque lamentablemente nuestro universo de futbolistas, al no haber habido un trabajo planificado durante el tiempo, es que hoy tenemos que comenzar a buscar futbolistas de padres peruanos en el exterior para que nuestro universo pueda ser un poco más amplio", sostuvo.