La Liga Peruana de Vóley 2025-26 alza vuelo este 25 de octubre en el Callao

El Coliseo Miguel Grau será sede del inicio del torneo con seis emocionantes partidos programados entre sábado y domingo.

La temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley Femenino está lista para comenzar. El torneo más importante del voleibol nacional abrirá su telón el sábado 25 de octubre en el Coliseo Miguel Grau del Callao, escenario donde se desarrollarán todos los partidos de la jornada inaugural. La Federación Peruana de Vóley (FPV) confirmó que serán seis encuentros distribuidos entre sábado y domingo, marcando así el regreso del público a las tribunas para alentar a los clubes más tradicionales del país.

La fecha inicial promete duelos de alto nivel con el bicampeón Alianza Lima cerrando la jornada ante Kazoku No Perú. Antes, equipos como Regatas Lima, Universitario, San Martín y Deportivo Géminis buscarán comenzar con buen pie en un campeonato que cada año gana más competitividad y atractivo para los aficionados.

Programación oficial de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Sábado 25 de octubre

Deportivo SOAN vs. Rebaza Acosta — 2:45 p. m.

San Martín vs. Olva Latino — 5:00 p. m.

Universitario vs. Deportivo Géminis — 7:00 p. m.

Domingo 26 de octubre

Regatas Lima vs. Deportivo Wanka — 12:30 p. m.

Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea — 3:15 p. m.

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú — 5:00 p. m.

Todos los encuentros se disputarán en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Equipos que debutan en la temporada 2025-26