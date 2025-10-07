Franco Navarro Mandayo descarta que se haya impuesto condiciones para la renovación de Gorosito

El gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Mandayo, se pronunció tras los supuestos rumores sobre presuntas condiciones que habrían impuesto para concretar la renovación de contrato del estratega argentino, Néstor Gorosito.

Diversos medios informaron que el área deportiva del cuadro blanquiazul, encabezado por Franco Navarro Monteiro, padre de Navarro Mandayo y actual director deportivo de Alianza Lima, habría puesto como principal condición que el equipo termine entre los 3 primeros puestos de la Liga 1 para extender el vínculo contractual de Gorosito.

NIEGA CONDICIONES

En declaraciones a la prensa, Navarro Mandayo descartó que se le haya impuesto tales condiciones al estratega para su renovación de contrato y aseguró que en la directiva se encuentran conformes con la campaña realizada por Gorosito, pese a los últimos resultados negativos.

"En un equipo grande como Alianza Lima, el objetivo siempre es quedar primeros. Descarto completamente que se le haya puesto como condición a Gorosito terminar entre los tres primeros lugares de la tabla acumulada. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando", dijo.