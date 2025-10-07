Administrador de Alianza califica de "delincuencial" el arbitraje en la Liga 1

Fernando Cabada, administrador del club Alianza Lima, expresó su total descontento con las recientes decisiones arbitrales en los últimos encuentros del cuadro íntimos, especialmente en la reciente derrota ante Alianza Universidad de Huánuco, donde les anularon dos goles.

En declaraciones a la prensa, el dirigente blanquiazul calificó de "delincuencial" el arbitraje de la Liga 1 y responsabilizó de ello a Víctor Hugo Carrillo, actual jefe instructor de árbitros y árbitros VAR en la FPF.

"Este es un espacio para autocrítica, aparte de las cosas que salen sobrando como hablar del arbitraje delincuencial que existe en manos del señor Víctor Hugo Carrillo. Debemos ver lo que hay que hacer mejor nosotros. Hay un sesgo en el arbitraje, pero Alianza Lima debe evaluar cosas a la interna", dijo.

SOBRE EL FUTURO DE GOROSITO

Asimismo, Cabada habló sobre la continuidad de Néstor Gorosito para el 2026, luego que RPP informara que el área deportiva encabezada por Franco Navarro puso como condición para renovar su contrato que el equipo termine entre los tres primeros lugares de la presente temporada.

"Las condiciones deportivas dependen de Franco Navarro, yo respeto mucho lo que él hace y decide. No voy a aseverar ni negar nada. Yo ya di mi opinión y la mantengo, dependo de lo que Franco me diga", sostuvo.