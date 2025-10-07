Perú brilla en Nigeria: selección nacional de parabádminton gana 11 medallas en torneo internacional

La selección peruana de parabádminton tuvo una actuación sobresaliente en el 1st Abia Para Badminton International 2025, realizado en Abuja, Nigeria, donde conquistó un total de once medallas y ratificó su crecimiento en el alto rendimiento.
El torneo, disputado en el MKO Abiola National Stadium – Package “B” Indoor Sports Hall, reunió a destacados paradeportistas de países como India, Brasil, Turquía, Egipto, Camerún, Benín, Mauricio, República Democrática del Congo, Nigeria y Perú, siendo parte del BWF Para Badminton World Circuit (Grade 2 – Level 3).
La gran protagonista de la delegación nacional fue Denith Silva, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quien se adjudicó tres medallas de oro: en individual femenino WH2, en dobles femenino WH1-WH2 junto a la brasileña Jusciela De Carvalho, y en dobles mixtos WH1-WH2 junto a Marcelo Alves (Brasil).
La Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB), con el respaldo del IPD, destacó que estos resultados reflejan el trabajo constante y el compromiso por seguir impulsando el parabádminton nacional a nivel internacional.
🏆 Medallas obtenidas por Perú
🥇 Oro:
Denith Silva – Individual femenino (WH2)
Denith Silva / Jusciela De Carvalho (BRA) – Dobles femenino (WH1-WH2)
Denith Silva / Marcelo Alves (BRA) – Dobles mixtos (WH1-WH2)
Diana Rojas – Individual femenino (SU5)
Jenny Ventocilla / Ana Countinho (BRA) – Dobles femenino (SL3-SU5)
Jenny Ventocilla – Individual femenino (SL4)
Nilton Quispe / Prem Chand (IND) – Dobles masculino (SH6)
🥈 Plata:
Diana Rojas / Danyele Makeu (CAM) – Dobles femenino (SL3-SU5)
Diana Rojas / Gerson Vargas – Dobles mixtos (SL3-SU5)
🥉 Bronce:
Jenny Ventocilla – Individual masculino (SH6)
Gerson Vargas – Individual masculino (SL3)