Con caras nuevas: Selección Peruana inició sus entrenamientos con miras a amistoso ante Chile

La Selección Peruana arrancó este lunes 6 de octubre sus entrenamientos en las instalaciones de La Videna, con la mente puesta en el amistoso internacional frente a Chile, que se disputará el viernes 10 de octubre en Santiago. Un total de 20 futbolistas se hicieron presentes en la primera jornada bajo el mando del técnico interino Manuel Barreto, quien dirige su primer ciclo al frente del combinado nacional.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, junto al director general de Fútbol, Jean Ferrari, dieron la bienvenida oficial al grupo. “En nombre de la Junta Directiva, agradezco el esfuerzo que han hecho para estar aquí. Quiero que esto sea una familia y que en este nuevo proceso nos vaya de lo mejor”, señaló Lozano. A su turno, Ferrari expresó: “Si ustedes creen y nosotros creemos, estamos seguros de que lograremos el objetivo”.

Entre las caras nuevas que participaron del entrenamiento destacó Felipe Chávez, mediocampista del Bayern Múnich, quien llegó al país en horas de la tarde y se incorporó de inmediato a los trabajos. También estuvieron presentes Alex Valera, Juan Pablo Goicochea, Diego Romero, Erick Noriega y Matías Lazo, jóvenes jugadores que buscan consolidarse en la selección absoluta.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS

Los convocados realizaron trabajos de fortalecimiento físico en el gimnasio y luego ejercicios tácticos y de definición en el campo principal de La Videna. Se espera que en las próximas horas se sumen los futbolistas que aún faltan para completar la nómina final que viajará a Santiago, donde Perú afrontará su primer amistoso en esta nueva etapa al mando de Barreto.