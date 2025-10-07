Manuel Barreto respondió al polémico mensaje de Renato Tapia

El técnico interino de la Selección Peruana aclaró los motivos por los que no llamó al jugador de Al-Wasl para el amistoso ante Chile y restó importancia a su polémica publicación.

La designación de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana sigue generando repercusiones. El técnico fue consultado sobre la ausencia de Renato Tapia en la convocatoria para el amistoso frente a Chile, que se disputará el 10 de octubre en Santiago, y aprovechó para explicar los criterios que guiaron su lista de llamados.

“Renato Tapia es un grandísimo jugador y se sabe lo que puede dar, pero ya lo conocemos. Hay otros jugadores que no tenemos la certeza y en eso estamos”, expresó Barreto en diálogo con Panamericana Televisión. El exdirector deportivo de Universitario de Deportes sostuvo que su enfoque está en observar a nuevos talentos y ampliar el universo de jugadores disponibles para el próximo proceso eliminatorio.

El mediocampista de Al-Wasl FC había generado controversia semanas atrás tras la designación de Barreto como reemplazo de Óscar Ibáñez, al publicar un irónico mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): “Oh, sorpresa, levanta la mano el que no se lo esperaba”. La publicación fue interpretada como una crítica hacia la decisión de la Federación Peruana de Fútbol.

GARECA DEFENDIÓ A TAPIA

Por su parte, el extécnico de la Blanquirroja Ricardo Gareca salió en defensa de Tapia y consideró legítimo que un referente del equipo exprese su opinión. “Tapia es un líder y puede dar una opinión; después, todo se arreglará como profesionales”, indicó el ‘Tigre’. Mientras tanto, la bicolor continúa sus entrenamientos en la Videna con miras al clásico del Pacífico, sin la presencia del volante mundialista.