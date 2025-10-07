Boca Juniors: Miguel Ángel Russo en grave estado de salud

El entrenador argentino, actual técnico de Luis Advíncula en Boca Juniors, atraviesa complicaciones a causa del cáncer que padece desde 2017 y permanece bajo atención médica en su domicilio.

El fútbol argentino atraviesa horas de angustia por la delicada situación de salud de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El estratega de 69 años, quien dirige al peruano Luis Advíncula en el conjunto xeneixe, se encuentra en grave estado y recibe atención médica en su domicilio, según confirmó la agencia EFE a través de su portal web.

Russo, quien lucha contra un cáncer de vejiga y próstata, sufrió complicaciones en las últimas semanas que lo obligaron a ausentarse de los entrenamientos. Incluso, fue hospitalizado en tres ocasiones en el último mes. Su última aparición al frente del equipo se dio el pasado 21 de septiembre, en el empate 2-2 frente a Central Córdoba.

Tras la reciente victoria de Boca sobre Newell’s Old Boys, el ayudante técnico Claudio Úbeda le dedicó el triunfo al entrenador. “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión”, expresó. El capitán Leandro Paredes también envió un mensaje de apoyo: “Le mandamos mucha fuerza”, expresó.

TERCER CICLO EN BOCA

Miguel Ángel Russo, quien cumple su tercer ciclo al mando de Boca, es recordado por conquistar la Copa Libertadores 2007 y la Superliga 2019-2020. Además, dirigió a equipos como Estudiantes, Vélez, Racing, San Lorenzo, Millonarios y Alianza Lima, dejando una huella imborrable en el fútbol sudamericano. Los hinchas esperan su pronta recuperación.