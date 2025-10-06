Ferrari sobre el próximo DT de Perú: "He tenido un viaje a Argentina y Brasil para entrevistarme con algunas personas"

El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció sobre la búsqueda del nuevo entrenador de la Blanquirroja con miras al próximo proceso clasificatorio.

En conferencia de prensa, el directivo de la FPF reveló que ha tenido conversaciones en Brasil y Argentina con posibles candidatos a asumir el buzo de la Selección. Ferrari calificó de "muy productivas" las conversaciones que sostuvo en ambos países.

"Estoy en una primera etapa, que es la de conversaciones y eso se da de manera presencial. Es por eso que he tenido un viaje a Argentina y Brasil para entrevistarme con algunas personas y han sido muy productivas. A partir de ahí, se empezarán a sacar conclusiones y luego viene la segunda etapa, donde ya se verá para tener una nueva reunión y luego la tercera etapa es la negociación económica", dijo.

EL PERFIL DEL NUEVO DT

"He querido volver a nuestras raíces y parto de esa premisa. Tener el juego atildado, que es la característica de nuestro fútbol, pero agregándole la dinámica, potencia y fuerza. Para llegar a eso, necesitamos un perfil determinado de un entrenador, que calce con estilo de juego, ética profesional, llegar al futbolista. El 4-3-3, nos ha caracterizado en toda nuestra historia, ha sido el éxito", añadió.

(Con información de Ovación)