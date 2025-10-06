Eryc Castillo arremete contra el arbitraje tras derrota ante Alianza UDH: "Todo ha sido polémico"

El delantero de Alianza Lima, Eryc Castillo, se pronunció tras la amarga derrota del cuadro blanquiazul por 2-1 en su visita a la Alianza Universidad de Huánuco (Alianza UDH), en el encuentro del último fin de semana por la fecha 13 del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el futbolista ecuatoriano, autor del único tanto aliancista validado del partido, arremetió contra el arbitraje en el estadio Heraclio Tapia por los dos goles anulados al conjunto íntimo.

"Si se san cuenta, en la segunda etapa todo ha sido polémico, ¿Qué más podemos decir?, son cosas que ya no nos competen a nosotros [...] Los árbitros siempre dicen, las de Alianza sí las veo, las otras no", manifestó.

NO BAJAN LOS BRAZOS

No obstante, Castillo aseguró que continuarán luchando por el primer lugar del Clausura y a la espera de un tropiezo por parte del líder Universitario de Deportes: "Hasta el último se pelea. Si merecemos más o no, eso marcan los resultados, seguiremos haciendo y trabajando bien, para que las cosas salgan mejor de lo está pasando", sostuvo.