Franco Navarro tras derrota ante Alianza UDH: "Es momento de autocrítica y de corregir"

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se pronunció tras la dura derrota del cuadro blanquiazul en su visita a la Alianza Universidad de Huánuco (Alianza UDH), por la fecha 13 del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el directivo aliancista expresó su desazón por el resultado adverso en el estadio Heraclio Tapia y señaló que es momento de hacer "autocrítica" y de "corregir" algunos errores en la interna del plantel.

"La sensación es de bronca, de dolor, de impotencia, pero no nos podemos quedar en eso. Es el momento de tener la capacidad de análisis, de autocrítica y de corregir las cosas sobre la marcha. Para ser autocríticos y tener esa capacidad de análisis, está directamente relacionado al área deportiva, cuerpo técnico y especialmente los jugadores. Somos los responsables de haber tenido momentos importantes durante el año, pero también somos los responsables de sacar de este mal momento al club Alianza Lima", dijo.

SOBRE EL ARBITRAJE

Por otra parte, Navarro evitó entrar en polémicas sobre el arbitraje y señaló que el equipo debe enfocarse en corregir sus propios errores: "No es el momento de hablar de los árbitros. Todo esto pasa por responsabilidad nuestra. Nosotros somos los responsables y obligados a corregir", sostuvo.