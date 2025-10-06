“Me da pena el rumbo del fútbol peruano”: Barcos lanza dura crítica tras derrota de Alianza Lima

Delantero argentino no se guardó nada y cuestionó el presente del fútbol nacional tras la caída ante Alianza Universidad. El jugador aseguró que los hinchas “no merecen ver cosas que no son buenas”.

Hernán Barcos, atacante de Alianza Lima, habló sin filtros tras la derrota blanquiazul ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura. A su llegada a la capital, el goleador argentino expresó su preocupación por el presente del balompié nacional y lamentó que los hinchas deban presenciar situaciones que —según dijo— no ayudan al crecimiento del fútbol peruano.

DURAS PALABRAS

“No voy a hablar del arbitraje. Los resultados son responsabilidad nuestra, tenemos que trabajar adentro”, señaló. “Lo que sí me da mucha pena, por el hincha peruano y por el peruano en sí, es para dónde está yendo el fútbol peruano. Los líderes que tenemos son difíciles”, añadió.

Barcos insistió en que su mayor pesar es por los seguidores del club. “Me da mucha pena por la gente, por la hinchada, son muy pasionales. El hincha va, acompaña, y tiene que ver cosas que no son buenas”, afirmó el delantero, quien fue expulsado durante el partido por una dura falta sobre Paolo Fuentes.

Con la derrota, Alianza Lima quedó con 18 puntos en el Clausura y descendió al sexto lugar de la tabla, sumando además su sexta expulsión en el torneo, la misma cantidad que en el Apertura. Los íntimos buscarán recomponerse en sus próximos duelos frente a Sport Boys y Sport Huancayo.