Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Universidad y se aleja del título del Torneo Clausura

El equipo blanquiazul no pudo en la altura de Huánuco y perdió ante Alianza Universidad, que se impuso con goles de Joffre Escobar y Yorleys Mena.

Alianza Lima sufrió una dura derrota en su visita a Huánuco. El cuadro dirigido por Néstor Gorosito cayó 2-1 ante Alianza Universidad en el Estadio Heraclio Tapia, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El conjunto local, comandado por Yorleys Mena, aprovechó su efectividad y la altura para quedarse con los tres puntos.

El partido comenzó cuesta arriba para los íntimos, que a los dos minutos ya estaban en desventaja tras un potente remate de zurda de Joffre Escobar. Sin embargo, Alianza Lima reaccionó y logró el empate antes del descanso gracias al ecuatoriano Eryc Castillo, quien definió con precisión dentro del área para el 1-1 parcial.

En la segunda mitad, el panorama volvió a complicarse para la visita. Apenas iniciado el complemento, a los 48 minutos, Yorleys Mena apareció dentro del área para convertir el 2-1 tras una gran asistencia de Marcos Lliuya. El cuadro huanuqueño resistió los intentos de Alianza y manejó con solvencia el resultado.

EXPULSARON A BARCOS

Para cerrar una jornada gris, Alianza Lima sufrió la expulsión de Hernán Barcos por una agresión a un rival. Con este resultado, los íntimos se quedan con 18 puntos y ven alejarse sus opciones al título, mientras que Universitario podría ampliar su ventaja a 12 unidades si vence a Juan Pablo II. En la próxima fecha, el equipo de La Victoria recibirá a Sport Boys en Matute.