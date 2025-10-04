Xavi Hernández: "Lamine Yamal se merecía el Balón de Oro"

Desde la ciudad de Nueva York, Xavi Hernández quien fue uno de los padrinos del balón del Mundial 2026. la “Trionda”, y brindo una entrevista al medio Marca donde opinó sobre la última entrega el premio Balón de Oro.

Hernández no titubeó al colocar la máxima distinción individual del fútbol, afirmando que el desempeño actual de Lamine Yamal lo hace acreedor del prestigioso Balón de Oro.

“ES UN JUGADOR PROMETEDOR”

Al ser consultado sobre el impacto de Yamal en el equipo y su proyección, Xavi lo calificó como como un jugador prometedor situándolo al nivel más alto de la excelencia futbolística.

“El nivel que está mostrando, su madurez y el impacto que genera en cada partido, son simplemente increíbles. Lamine Yamal se merece el Balón de Oro en el futuro por la forma en que juega. Tiene todas las condiciones para ser un referente mundial” declaró el técnico.

Cabe señalar que, para Xavi, la clave no reside solo en el potencial del joven de La Masía, sino en “Su rendimiento constante y decisivo a una edad donde la mayoría de los futbolistas aún están en desarrollo”.