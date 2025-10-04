[Entrevista] Claudia Chiroque a dirigentes de la FPF: “Nadie mueve un dedo para cambiar a Agustín Lozano”

Por: Manuel Silva Córdova

Los televidentes la siguen cada mañana en Buenos Días Perú, pero Claudia Chiroque también tiene una fuerte conexión con el mundo deportivo. En conversación con Panamericana.pe, la conductora compartió su opinión sobre la Selección Peruana, la gestión dirigencial y el rumbo del fútbol local.

¿Qué expectativas te genera Manuel Barreto al mando de la Selección?

Tiene las credenciales para ser técnico. Tengo expectativas con su llegada porque soy hincha de la Selección, pero también espero que haya un recambio institucional.

Entre Reynoso, Fossati e Ibáñez, ¿quién crees que hizo un buen trabajo?

Ninguno. Todos llegaron en momentos distintos, pero no me quedo con el trabajo de ninguno. Los números hablan por sí solos.

¿Quién es el mayor responsable de que Perú quede fuera del Mundial?

Agustín Lozano. Estamos condenados a tenerlo hasta 2030, ya que fue reelegido como presidente de la FPF. Nadie mueve un dedo para que este señor se vaya de la institución. Hemos normalizado los allanamientos a la Videna cada vez que hay una diligencia judicial en su contra.

¿Por qué crees que Lozano se mantiene al mando?

Porque no hay recambio institucional. La corrupción continúa mientras el sistema no funcione. Nadie hace nada para cambiar las reglas. Solo nos acordamos de la Selección en los ciclos eliminatorios.

¿Quién te hubiera gustado que dirija a la Selección?

Me hubiese gustado que Óscar Ibáñez continúe como entrenador. Ha estado en los últimos ciclos y conoce el grupo.

¿Qué opinas del posible regreso de Ricardo Gareca?

No soy “viuda” de Gareca. Él ya cumplió su etapa con Perú y su último tramo dejó mucho que desear. Necesitamos descentralizar el universo de jugadores que puedan aportar a la Selección.

Foto: Arturo Gutarra

“Soy hincha realista, no voy a ciegas”: Claudia Chiroque sobre Alianza Lima y la Liga 1

Hincha confesa de Alianza Lima, la conductora de Buemos Días Perú valoró lo hecho por su equipo a nivel internacional, pero también fue crítica con su desempeño en la Liga 1.

¿Crees que Alianza pudo llegar a la final de la Copa Sudamericana 2025?

Pudo pelear mucho más. Me quedé con pena y bronca, pero esto debe servir para que el equipo se enfoque en la Liga 1.

¿Puede Alianza ganar la Liga 1 2025 tras quedar fuera de la Sudamericana?

No, ya es tarde. Se perdieron partidos importantes con grandes ausencias. Soy una hincha realista, no voy a ciegas.

¿Qué opinas sobre Carlos Zambrano y sus expulsiones?

Hay cosas que puedes permitir, pero en un jugador como él, con una gran trayectoria, no es entendible. El ‘Káiser’ está de salida y se va a quedar con el pasivo de haberse boicoteado en partidos importantes.

¿Universitario ha sido superior a Alianza en los últimos cinco años?

Creo que sí. Universitario tiene chances de ser mejor que Alianza una vez más en 2025 porque vienen haciendo bien las cosas.

¿Quién será el campeón del Torneo Peruano 2025?

Posiblemente Universitario, una vez más.

CLAUDIA CHIROQUE RESPONDE UN DIVERTIDO PINGPONG

No iba a ser ajena a las dinámicas de las redes sociales, es por ello, que Claudia Chiroque respondió un divertido pingpong, donde reveló algunos secretos.