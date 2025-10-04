Perú consigue cuatro medallas en la primera jornada del Campeonato Panamericano U20 de Atletismo

La selección peruana de atletismo empezó a pisar fuerte en el Campeonato Panamericano U20 que se desarrolla en Bogotá, Colombia, al conseguir en la primera jornada de este viernes 03 de octubre cuatro medallas: dos de plata y dos de bronce.

A primera hora en la prueba de los 5000 mts marcha atlética, Estrella Rojas, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, logró el segundo lugar con un tiempo de 23:53:63. La medalla de oro fue para la colombiana Ruby Daya y el bronce para la ecuatoriana Katherin Barreto.

En varones el peruano José Ccoscco se llevó la presea de plata con un tiempo de 21:09:65. La medalla de oro fue para Iván Darío de Ecuador y la de bronce para Juan Pablo Rojas de Colombia.

En los 1500, Soury Flores se quedó con la medalla de bronce. El primer lugar fue para la colombiana Erika Torres y el segundo lugar para su compatriota Karol Luna.

En tanto, en los 100 metros planos, Mariano Fiol logró la tercera ubicación con un tiempo de 10:69. La medalla de oro fue para el colombiano Deiner Guaitoto y la de plata para el uruguayo Adrián Nicolari.

Perú cuenta con una delegación de 17 atletas en la competencia que se desarrollará hasta el 05 de octubre. La Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA), que recibe un importante apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), viene realizando una importante preparación con sus deportistas.