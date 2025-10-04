¡Lo celebra Universitario! Cusco FC perdió 2-1 ante Los Chankas por la fecha 13 del Torneo Clausura

Con este resultado, Cusco FC se queda con 22 puntos y podría perder el segundo puesto si Sporting Cristal vence a ADT.

Los Chankas dieron la sorpresa en Andahuaylas al derrotar 2-1 a Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto, resultado que beneficia directamente a Universitario de Deportes, que ahora tiene la gran oportunidad de alejarse en la cima del campeonato. El cuadro andahuaylino consiguió una remontada agónica que fue celebrada en Ate.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los dirigidos por Miguel Rondelli. A los 5 minutos, el argentino Juan Manuel Tévez apareció dentro del área para conectar un centro desde la izquierda y abrir el marcador. Cusco FC manejó los tiempos durante gran parte del primer tiempo, aunque Los Chankas empezaron a ganar terreno con el paso de los minutos.

La igualdad llegó a los 39’ luego de una falta cometida por Álvaro Ampuero dentro del área. José Manzaneda tomó la responsabilidad desde los doce pasos y no falló, decretando el 1-1 parcial. A partir de ahí, el duelo se tornó de ida y vuelta, con los arqueros como protagonistas ante las constantes llegadas de ambos equipos.

SE ALEJA DE LA PUNTA

En el tramo final, una expulsión por agresión de Pierre Da Silva dejó a Cusco FC con uno menos, lo que aprovechó el cuadro local para insistir hasta el último minuto. En el tiempo de descuento, una jugada individual de Jordan Guivin permitió que Isaac Camargo defina frente a Pedro Díaz y selle el 2-1 final. Con este resultado, Cusco FC se queda con 22 puntos y podría perder el segundo puesto si Sporting Cristal vence a ADT.