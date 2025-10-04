Kevin Quevedo es baja en la selección peruana por motivos personales: no jugará amistoso ante Chile

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la desconvocatoria de Kevin Quevedo de la selección peruana, a pocos días del inicio de los entrenamientos en la Videna, para el partido amistoso ante Chile.

Mediante un comunicado oficial, la federación precisó que la decisión fue tomada "respetando la solicitud del deportista debido a temas personales", lo que dejará al atacante fuera del amistoso internacional.

Rendimiento y aporte reciente

La ausencia de Quevedo sorprende por su rendimiento actual con Alianza Lima, donde registra cuatro goles y tres asistencias en la Liga 1, además de participaciones clave en torneos internacionales.

En el último proceso de Eliminatorias Sudamericanas, el delantero de 28 años había sido titular en dos de los cinco partidos que disputó, demostrando versatilidad y capacidad desequilibrante en el ataque nacional.

Situación actual del jugador

Pese a su desconvocatoria, desde Alianza Lima confirmaron que Kevin Quevedo se encuentra en óptimas condiciones físicas y podría ser parte del plantel que enfrentará a Alianza Universidad en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura. El delantero se mantendrá activo en la Liga 1 mientras la selección peruana enfrenta su compromiso internacional.

Partido ante Chile

La selección peruana se enfrentará a Chile en partido amistoso válido por la fecha FIFA de octubre. El encuentro está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. en el Estadio Bicentenario de La Florida de Santiago, marcando el reinicio de las actividades de la 'blanquirroja' luego de su última derrota ante Paraguay por las Eliminatorias.