Jorge Fossati tras victoria ante Alianza Atlético: "Dimos otro paso más"

El director técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció tras el triunfo del cuadro merengue por 2-0 en su visita al Alianza Atlético de Sullana, encuentro válido por la fecha 12 del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el estratega uruguayo destacó el triunfo del último miércoles en el estadio Mansiche de Trujillo e indicó que ello representa "otro paso más" para concretar la obtención del título nacional.

"Es un triunfo que se logra ante un equipo complicado, con mucho esfuerzo y con capacidad. El rival hizo dejar puntos a los "tres grandes", declaró el "Nonno" ante los medios de comunicación.

ENFOCADOS EN EL PRÓXIMO ENCUENTRO

"Muy feliz por la hinchada de Universitario, dimos otro paso más y ahora toca el domingo (ante Juan Pablo II). Estamos abocados a esta liga, tratando de dar lo mejor partido a partido", añadió.