Ica y Arequipa campeones de tenis de mesa en los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025

Natzumi Aquije de Ica y Carlos Achata de Arequipa se consagraron campeones absolutos de tenis de mesa de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025. La competencia terminó con éxito este 02 de octubre en el Velódromo de la Videna IPD.

En la categoría femenina, Natzumi Aquije, de Ica e integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, se consagró campeona nacional al imponerse con un contundente 3-0 sobre Angelina Cutipa de Moquegua. El tercer lugar fue para Alessandra Flores de Arequipa.

En la rama masculina, Carlos Achata de Arequipa se quedó con el título nacional tras vencer en una emocionante final por 3-2 al también arequipeño Víctor Maima. El podio lo completó Darwin Vargas de La Libertad, quien se quedó con la medalla de bronce.

Las delegaciones participantes en esta etapa nacional provinieron de Ica, La Libertad, Junín, Moquegua, Arequipa, Áncash, Pasco y Tacna, demostrando un alto nivel competitivo en cada encuentro.

La entrega de medallas y trofeos estuvo a cargo de los directores nacionales, José Luis Casas, Director Nacional de Recreación y Promoción del Deporte; Roger Príncipe, Director Nacional de Deporte Afilados (Dinadaf); Ilish Ascarsa, Director Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, y Magaly Montes, presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa.

Los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025 continúan desarrollándose durante la semana en diversas disciplinas y tendrán su clausura el sábado 5 de octubre. Cabe resaltar que el ingreso a todas las competencias es completamente gratuito, invitando al público a alentar a los futuros talentos del deporte peruano.

Con este evento, el IPD reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo deportivo en el país, promoviendo la formación de nuevos talentos y respaldando a los atletas de alto rendimiento que representan al Perú en lo más alto.