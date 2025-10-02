Alan Cantero tras victoria ante Atlético Grau: "El equipo hizo todo para llevarse un triunfo"

El futbolista de Alianza Lima, Alan Cantero, se pronunció tras la victoria del cuadro blanquiazul por 2-1 ante su similar de Atlético Grau en Matute, encuentro válido por la décimo segunda jornada del Torneo Clausura.

En declaraciones para L1 Max, el delantero argentino valoró el triunfo de anoche frente al "Patrimonio de Piura" y reconoció que el equipo aún se viene recuperando tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

"El quedar eliminados nos tocó un poco, ahora queda levantar cabeza, seguir peleando el campeonato. Hoy el equipo hizo todo para llevarse un triunfo y, gracias a Dios, lo logramos", dijo.

Asimismo, Cantero destacó la actitud del equipo para remontar la partida pese a iniciar perdiendo: "Este equipo se merece seguir por este camino. A veces no se dan los resultados, pero siempre dejamos todo. Hoy se vio que, pese a ir abajo, pudimos reponernos", sostuvo.