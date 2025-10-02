¿Por qué Oliver Sonne no fue convocado para el amistoso de Perú contra Chile?

Oliver Sonne no formará parte de la lista de convocados para el partido amistoso de Perú contra Chile el próximo 10 de octubre. La decisión se dio a conocer tras la publicación oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que confirmó la nómina seleccionada por el técnico interino Manuel Barreto.

El lateral derecho, que había tenido protagonismo en los primeros encuentros de su club Burnley, solicitó no ser considerado para este llamado. Según fuentes de RPP, Sonne busca recuperar el espacio perdido en su equipo, donde no ha sido convocado en tres de los últimos cuatro partidos, y desea enfocarse en mejorar su rendimiento.

Barreto aprovechó la oportunidad para incluir a nuevos futbolistas en este proceso, destacando las convocatorias de Felipe Chávez, Juan Pablo Goicochea y Diego Romero. Aun así, se espera que Sonne pueda integrar la selección en la próxima ventana internacional, en noviembre, cuando Perú enfrentará a Rusia y nuevamente a Chile.

CONVOCADOS

Arqueros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes).

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).