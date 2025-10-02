Paolo Guerrero tras victoria ante Atlético Grau: "Era un partido que teníamos que ganar"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció tras el triunfo del cuadro blanquiazul por 2-1 en el encuentro de ayer ante Atlético Grau en Matute, válido por la fecha 12 del Torneo Clausura.

En declaraciones para L1 Max, el atacante de 41 años expresó su alivio tras conseguir los tres puntos ante el "Patrimonio de Piura" y reconoció que el plantel vivió una semana complicada tras la eliminación de la Copa Sudamericana y la derrota ante Cienciano en Cusco.

"Fue una semana dura. Después de no ganar en Cusco, era un partido que teníamos que ganar. Llegaron una vez al arco y nos hicieron gol; debemos mejorar eso. Lo que se resalta es la recuperación y la reacción del equipo", dijo.

LOS ÁNIMOS DEL PLANTEL

Por otra parte, Guerrero Gonzáles reconoció que el equipo anímicamente aún no se recupera del todo de las últimas derrotas que sufrieron: "Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos querían seguir adelante en la Copa. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos olvidarnos de ello", sostuvo.