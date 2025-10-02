Manuel Barreto convoca nueva generación de futbolistas para amistoso contra Chile

La Federación Peruana de Fútbol confirmó este jueves la lista de convocados para el amistoso internacional frente a Chile, programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. La convocatoria, elaborada por el técnico Manuel Barreto, refleja el inicio de una transición generacional en la selección, con fuerte presencia de jugadores del torneo local y nuevas apuestas desde el extranjero.

La lista está integrada por 25 futbolistas, de los cuales 15 pertenecen a clubes de la Liga1 Te Apuesto y 10 militan en equipos del exterior. Además, fueron llamados jóvenes sparrings que acompañarán el proceso de preparación. Destacan varios nombres emergentes en reemplazo de figuras históricas como Pedro Gallese, Renato Tapia y Luis Advíncula, quienes no forman parte de esta etapa.

Renovación con miras a las Eliminatorias

En defensa, aparecen Miguel Araujo, Anderson Santamaría y Marcos López como referentes, junto a jugadores del campeonato nacional como Renzo Garcés, César Inga o Matías Lazo. En la zona media, Barreto apostó por futbolistas en ascenso como Erik Noriega (Grêmio), Felipe Chávez (Bayern Múnich) y Jesús Pretell (Sporting Cristal). Mientras tanto, en ofensiva resaltan los llamados de Álex Valera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo y el juvenil Juan Pablo Goicochea.

Los entrenamientos de la Bicolor arrancarán el lunes 6 de octubre en La Videna. El viaje a la capital chilena está fijado para el jueves 9, con la mira puesta en un duelo que servirá para medir el nuevo proyecto de Barreto frente a un rival tradicional. El encuentro se disputará a las 20:00 horas locales (18:00 de Perú).