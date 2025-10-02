Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025: Arequipa lidera el medallero

En el cuarto día de competencias, la delegación de Arequipa lidera el medallero general de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025, torneo organizado por el Instituto Peruano del Deporte con el fin de identificar a los nuevos valores del deporte en nuestro país.

Arequipa suma un total de 25 medallas, entre ellas 11 de oro, 8 de plata y 6 de bronce. En una de las disciplinas que más preseas obtuvo fue en judo, donde subió 10 veces al podio, incluidos cuatros primeros lugares.

En segunda ubicación se encuentra Piura, con 18 medallas, de las cuales son 10 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Destacan las doradas logradas por Garry Hernández en ajedrez, y la de Eduardo Rentería en los 100 metros planos de atletismo, con un tiempo de 11s 17c.

Ayacucho es tercero con 7 preseas, siendo 2 de oro, 4 de plata y una de bronce. Las dos medallas doradas se dieron en judo, gracias a Gina Huayta (-52 kg) y Ángel Santi (-60 kg).

Las competencias serán hasta el sábado 4 de octubre, día en que se realizará la ceremonia de clausura. En total compiten 21 delegaciones en ocho disciplinas: fútbol, voleibol, atletismo, karate, ajedrez, baloncesto, judo y tenis de mesa. También se contará con disciplinas invitadas como el kickingball, pickleball, sóftbol y tenis.