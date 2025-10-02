Perú logra la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano Pre Juvenil 2025 de golf

Presentes en el podio. El equipo femenino de la selección peruana de golf, conquistó la medalla de plata en el XXXVIII Campeonato Sudamericano Pre Juvenil 2025, que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia.

La representación nacional estuvo conformada por Michelle Miranda, Kaori Arce y María Gracia Galdos. Las deportistas lograron un score acumulado de 602 golpes (+34), solo superado por Colombia (593, +25), y relegando a Brasil al tercer lugar (604, +36).

Sexta medalla de plata para el Perú

Según detalla la Federación Peruana de Golf (FPG), que recibe un importante apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se trata de la sexta medalla de plata que Perú obtiene en el historial del Sudamericano Pre Juvenil (las anteriores en 2002, 2003, 2005, 2013 y 2018), y se extiende el conteo a ocho ediciones en las que el equipo de damas ha logrado terminar en el podio, desde 2017.

Como se sabe, el golf es un deporte que consiste en introducir una pelota en una serie de hoyos a lo largo de un campo, utilizando palos especiales, y ganar el juego quien lo consiga en el menor número de golpes posibles.

El objetivo es completar el recorrido con la puntuación más baja, lo que requiere precisión, concentración y habilidad para golpear la bola en diferentes tipos de terrenos