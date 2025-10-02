Alianza Lima derrotó 2-1 a Atlético Grau por la fecha 12 del Clausura

Alianza Lima consiguió una remontada importante en Matute tras vencer 2-1 a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. Alan Cantero y Josué Estrada marcaron los goles que le dieron los tres puntos al cuadro blanquiazul, mientras que Neri Bandiera abrió la cuenta para la visita.

El partido comenzó favorable para el equipo piurano, que sorprendió a los 13 minutos con una jugada colectiva que terminó en los pies de Bandiera. El atacante recibió un pase atrás de Paulo De la Cruz y definió de zurda para vencer a Guillermo Viscarra y poner el 1-0. Grau incluso pudo ampliar la ventaja, pero no estuvo fino en la definición.

En el complemento, Alianza Lima salió con otra actitud y encontró rápidamente el empate. A los 53 minutos, Paolo Guerrero ganó en el juego aéreo y asistió a Alan Cantero, quien con un potente remate decretó el 1-1. Apenas dos minutos después, Josué Estrada aprovechó un rebote en el área y marcó el 2-1 que desató la algarabía en las tribunas.

ESTÁN EN CUARTO LUGAR

Con esta victoria, los íntimos alcanzaron los 18 puntos y se ubican en el cuarto lugar del Clausura, manteniéndose en la pelea por el título nacional. Por su parte, Atlético Grau se quedó con 12 unidades y ocupa la décima casilla de la tabla.