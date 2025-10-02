Universitario venció 2-0 a Alianza Atlético y sigue como líder del Clausura

Universitario de Deportes logró un triunfo clave en su camino al título tras imponerse 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Los goles fueron obra de Martín Pérez Guedes y José Rivera, quienes le dieron los tres puntos al conjunto merengue para seguir como líder en solitario del campeonato.

El encuentro fue parejo en la primera mitad, con pocas opciones claras de gol. La más peligrosa estuvo en los pies de la ‘U’, pero el palo evitó la apertura del marcador. En el complemento, los cremas mostraron mayor agresividad en ataque y consiguieron romper la paridad a los 69 minutos con un potente zurdazo de Pérez Guedes, luego de una jugada iniciada por Andy Polo.

Cuando parecía que el partido terminaría ajustado, Universitario sentenció el triunfo en los minutos finales. A los 87’, tras un tiro de esquina ejecutado por Jairo Concha, Anderson Santamaría desvió el balón en el área y este quedó servido para José Rivera, quien con una palomita marcó el 2-0 definitivo.

EN LA CIMA DE LA TABLA

Con esta victoria, Universitario alcanzó los 27 puntos y ratifica su condición de líder del Torneo Clausura, mientras que Alianza Atlético se quedó con 10 unidades y comprometido en la parte baja de la tabla. El cuadro crema dio un paso firme en su objetivo de pelear por el campeonato nacional.