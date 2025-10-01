Gianluca Lapadula tras anotar con el Spezia: "Es un momento difícil, tenía muchas ganas de ayudar"

El delantero peruano-italiano, Gianluca Lapadula, se pronunció tras el tanto que anotó con el Spezia, en el empate 1-1 contra Reggiana, encuentro válido por la Serie B de la liga italiana, marcando su reconciliación con el gol.

En conferencia de prensa, el "Bambino" expresó su felicidad por reencontrarse con el gol y señaló que desde hace tiempo buscaba aportar para ayudar al equipo a abandonar los últimos puestos de la tabla de posiciones (puesto 18 de 20).

"Conozco a los chicos desde hace tiempo y debo decir que tienen mucha personalidad. Trabajan muy duro y tienen muchas ganas. Es un momento difícil, me llamaron y tenía muchas ganas de ayudar. Estoy muy agradecido por el cariño que he recibido de todos en el Spezia desde que llegué; significa mucho para mí", dijo.

SOBRE D'ANGELO

Asimismo, Lapadula expresó su respaldo al entrenador del Spezia: "Seguimos a D'Angelo, sin duda. Nunca hubo ninguna duda. Tengo el máximo respeto por el entrenador; tendrá nuestro apoyo hasta el final, y reitero que nunca hubo ninguna duda al respecto", sostuvo.