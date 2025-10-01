Pablo Ceppelini se defiende tras acusaciones de agresión: “Tomaré las medidas legales”

El mediocampista uruguayo de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, rompió su silencio tras ser denunciado por presunta agresión física a quien sería su expareja Antonelle Reyes, quien hizo pública la acusación a través de sus redes sociales.

La mujer compartió una historia en su cuenta de Instagram en el que informó que acudió a la justicia para presentar la denuncia correspondiente, asegurando que “callar nunca es una opción”.

Según la denunciante, otras mujeres se han comunicado con ella para afirmar que también habrían sido víctimas del futbolista, aumentando las acusaciones contra el futbolista lo cual podría afectar su carrera en Alianza.

CEPPELINI ROMPE SU SILENCIO

A través de su cuenta de Instagram, Pablo Ceppelini negó públicamente las acusaciones y aseguró que se defenderá legalmente. “Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad y menos sobre actos que rechazo”, escribió en Instagram.

El jugador anunció que emprenderá acciones legales para proteger su imagen y reputación. “Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación. Nadie tiene derecho en manchar mi honra”, agregó Ceppelini, quien enfatizó que continuará enfocado en su carrera y en lo que resta de la temporada con Alianza Lima.